Гройсман хочет пересмотреть зарплаты менеджменту «Нафтогаза»

Премьер проанонсировал «жесткую» дискуссию на правительстве по вопросу зарплат руководителям нацкомпаний.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал пересмотреть заработные платы менеджмента Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в марте 2019 года.

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Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«При пересмотре контрактов, а в НАК «Нафтогаз» это произойдет в марте, меня будут интересовать, и это должна быть конкретная дискуссия на правительстве, условия оплаты труда руководителей национальных компаний, и мы будем достаточно жесткими», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.

Также в июле Кабинет министров запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.