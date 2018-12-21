Цены на нефть обновили годовой минимум

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 12 сентября 2017 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,9% и составила 53,87 доллара за баррель.

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Об этом сообщает ТАСС.

"В последний раз цена нефти данного сорта находилась ниже отметки в 54 доллара за баррель 12 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Падение цен на нефть продолжается на решении ФРС США поднять базовую процентную ставку в четвертый раз в этом году. При этом прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.

Также запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 тысяч баррелей. При этом запасы бензина выросли на 1,77 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов упали на 4,24 миллиона баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США на 3 миллиона баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 миллиона баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 тысяч баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе подскочили на 1,09 миллиона баррелей.

В данный момент добыча нефти не изменилась и составляет 11,6 миллиона баррелей в сутки. Нефтяной импорт повысился на 30 тысяч баррелей в сутки, до 7,42 миллиона баррелей в сутки, экспорт увеличился на 51 тысячу баррелей в сутки, до 2,325 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря члены ОПЕК и государства, которые не входят в картель, пришли к заключению о снижении объемов добычи нефти. Ранее Россия отказывалась от предложения Саудовской Аравии сократить добычу на 1-1,2 миллиона баррелей в сутки.

Однако в итоге участники встречи договорились уменьшить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки – 800 тысяч придется на страны ОПЕК и 400 на все остальные. Таким образом, каждая страна ОПЕК обязуется уменьшить нефтедобычу на 3%.