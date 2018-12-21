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С 2016 года украинцы получили "лишних" субсидий на 29 миллиардов

14:19, 21 декабря 2018
Энергетика
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Рева намерен привести соцнормативы потребления газа к фактическим / фото УНИАН

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Об этом он сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"В 2016 году было излишне начисленной субсидии в размере 16 миллиардов гривень, в 2017 – 8 миллиардов гривень, 2018 – 5 миллиардов гривень. О чем это свидетельствует? О том, что нормы потребления являются завышенными", - сказал Рева, добавив, что он поддерживает политику Кабинета министров о приведении социальных нормативов потребления газа к фактическим.

В качестве примера он отметил, что, по данным "Кировоградгаза" потребители, не получающие субсидий, используют 2-3 кубических метра газа, тогда как субсидианты – 4-5.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает начало процесса монетизации субсидий.

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Теги: #субсидии на оплату ЖКУ#субсидии на коммуналку