Цена нефти превысила $52

Мировые цены на нефть подскочили более чем на 6% после сообщений о падении числа буровых установок в США до минимума за пять лет, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 6,19% - до 52,37 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличивалась на 6,37% - до 47,56 доллара за баррель.

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Ранее в пятницу нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила, что число буровых установок по добыче нефти в США по итогам текущей недели сократилось на 94 - до 1,223 тысячи установок. При этом нефтедобывающие компании остановили деятельность 352 буровых установок за последние восемь недель. С учетом увеличения числа установок по добыче природного газа, общее число буровых установок уменьшилось на 90, до 1,543 тысячи - минимума с июня 2010 года.

Падение числа буровых установок в США подчеркивает, насколько сильно падение цен снизило прибыли в нефтедобывающем секторе, вынуждая производителей снижать расходы, а буровых подрядчиков - увольнять работников, отмечает агентство Блумберг.

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Мировые цены на нефть показывали положительную динамику ранее в ходе торгов пятницы после сообщений из КНР о том, что госкомиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) обязала нефтеперерабатывающие предприятия страны поддерживать запасы нефти в объеме, достаточном для устойчивой работы в течение 15 суток. Объем товарных запасов в стране не должен уменьшаться ниже отметки в 211 миллионов баррелей.

В последний раз стоимость фьючерсов на Brent на закрытии превысила отметку в 52 доллара за баррель 8 января, достигнув значения в 52,03 доллара за баррель.