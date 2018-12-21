Энергоатом опровергает обвинения в "засекреченном" соглашении с российским "ТВЭЛ"

В компании отметили, что претензии со стороны СМИ в отношении закрытого обсуждения соглашения с "ТВЭЛ" и отсутствия информации относительно его заключения являются необоснованными.

Упреки, которые распространяются в отдельных СМИ, относительно негативных последствий для энергетической безопасности Украины путем заключения НАЭК "Энергоатом" якобы тайного соглашения с российским ОАО "ТВЭЛ", не соответствуют действительности.

Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Энергоатомом. (Напомним, что топливо Westinghouse используется на 6 энергоблоках украинских АЭС, а после 2021 года оно будет загружено в 7 из 13-ти украинских атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000.)

В Энергоатоме заявляют, что о дополнительном соглашении с ОАО "ТВЭЛ", которое было заключено компанией в сентябре этого года, были проинформированы не только украинские власти, но и все представители американского правительства и энергетической отрасли США, с которыми происходили встречи. В частности, делегация Комиссии по ядерному регулированию (U. S. Nuclear Regulatory Commission, NRC) во главе с комиссионером Стивеном Бернсом, директор Офиса Министерства энергетики США в Украине госпожа Хизер Белл, министр энергетики США Рик Перри и заместитель главы Департамента энергетики США Эдвард МакГиннис.

"Никаких замечаний относительно заключения дополнительного соглашения со стороны американской стороны не прозвучало", - отмечают в Энергоатоме.

В пресс-релизе отдельно отмечается, что претензии со стороны СМИ в отношении закрытого обсуждения соглашения с "ТВЭЛ" и отсутствия информации относительно его заключения являются необоснованными. Энергоатом обращает внимание на тот факт, что соответствующее правительственное совещание проходило в закрытом режиме из-за того, что на нем рассматривалась конфиденциальная информация, содержащаяся в контрактных документах относительно поставок ядерного топлива со стороны ОАО "ТВЭЛ" и Westinghouse.

Энергоатом обращает внимание СМИ на то, что поводом для подписания дополнительного соглашения с "ТВЭЛ" стало расширение поставок на украинские АЭС ядерного топлива производства Westinghouse, а следовательно условия документа предусматривают сокращение объемов поставок российского топлива. В компании подчеркивают, что соглашение с российским поставщиком предусматривает ограничение 2025 годом, а не расширение сроков поставок российского топлива и улучшения ценовых условий для "НАЭК "Энергоатом".

"В течение последнего времени НАЭК "Энергоатом" созданы все возможные условия для надежного и стабильного обеспечения АЭС ядерным топливом. В частности, введена реальная диверсификация поставок ядерного топлива на АЭС Украины путем существенного увеличения количества энергоблоков ВВЭР‑1000, использующих топливо Westinghouse - больше половины парка реакторов ВВЭР‑1000 в Украине с 2021 года. Включено в контракт с компанией Westinghouse условие о поставке топлива для всех 13 энергоблоков ВВЭР‑1000 в течение 12 месяцев с момента возникновения такой необходимости (размещения заказа). Создан запас ядерного топлива в объеме, обеспечивающем бесперебойную работу украинских АЭС в течение более одного года.

"Благодаря этим мерам в настоящее время полностью исключен риск возникновения дефицита ядерного топлива в случае форс-мажорных обстоятельств или недружественных действий со стороны РФ", - отмечается в пресс-релизе.

Подытоживая, в Энергоатоме напоминают, что целью реальной диверсификации источников поставок энергоресурсов является избежание зависимости от любой монополии.