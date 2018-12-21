Нацкомиссия снизила тарифы на транспортировку газа вдвое

Украинская ГТС закрепит свою конкурентоспособность как более выгодная альтернатива "Северному потоку" и другим обходным газопроводам.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вдвое снизила тарифы для АО "Укртрансгаз" на услуги транспортировки природного газа.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала глава регулятора Оксана Кривенко.

"Установили временные тарифы для АО "Укртрансгаз" на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода на первый год второго регуляторного периода. Они уменьшились вдвое. Мы входим в новый 2019 год с европейскими конкурентоспособными тарифами", - написала она.

По её словам, указанные тарифы являются составной конечной цены природного газа для отечественных потребителей, потому это приведет к снижению его стоимости.

"Фактически на 6 долларов уменьшится цена импортируемого голубого топлива на оптовом рынке", - отметила она.

Данное решение должно повысить конкурентоспособность газотранспортной системы Украины.

"Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива "Северному потоку" и другим обходным газопроводам. Надеюсь, такое решение НКРЭКУ будет способствовать заключению выгодного транзитного контракта после 2019 года", - отметила Кривенко.

Глава НКРЭКУ также прогнозирует увеличение загруженности газопроводов и газохранилищ, прежде всего, задействованных в поставках топлива на украинский рынок. Кроме того, она считает, что газодобывающая отрасль получила дополнительный стимул для наращивания объемов производства, что особенно важно в преддверии 2019 года, когда будут проводиться международные аукционы на привлечение иностранных инвестиций в газодобывающие площади.

"Считаю, что сегодняшним решением о снижении тарифов мы укрепили международные позиции Украины и в очередной раз доказали, что наше государство - надежный и перспективный партнер. Нам нужно выиграть конкуренцию за инвестиции и загруженность газотранспортной системы. И мы ее выиграем только через консолидацию усилий всех участников рынка", - написала она, добавив, что тариф покрывает все операционные расходы оператора ГТС и обеспечивает достаточный уровень прибыли для инвестиций.

Как сообщал УНИАН, в сентябре этого года НКРЭКУ запланировала в два раза снизить тариф "Укртрансгазу" на транспортировку природного газа магистральными газопроводами с 1 января 2019 года.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".