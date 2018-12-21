У "Нафтогаза" сложности с закупками газа из-за нехватки денег на счетах – Коболев

По его словам, минимальное количество денег на счетах компании ставит по угрозу также проекты по добыче газа и модернизации ГТС.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявила, что входит в 2019 год с минимальным количеством денежных средств на счетах, что усложняет закупку газа в пиковый отопительный сезон.

Читайте такжеГройсман хочет пересмотреть зарплаты менеджменту "Нафтогаза"

Об этом на своей странице в Facebook написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

При этом он уточнил, что минимальное количество денег на счетах компании ставит по угрозу также проекты по добыче газа и модернизации ГТС, ведь только "Укргазвыдобування" требует инвестиций не менее 38 миллиардов гривень.

В связи с этим, Коболев считает, что возникнет дефицит ликвидности объёмом 35,2 миллиарда гривень.

Основной причиной такому положению дел он называет реализацию газа по льготным ценам.

"Основной проблемой является то, что "Нафтогаз" продает газ по ценам ниже рыночных. Кабмин должен компенсировать потери, связанные с обязательствами", - написал Коболев.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что задолженность – это еще одна большая проблема.

"Сейчас совокупный долг потребителей перед "Нафтогазом" за газ, поставленный по спецобязательствам, составляет 57,5 миллиарда гривень. В частности, 24,7 миллиарда гривень задолжали газсбыты, 32,9 миллиарда гривень – тепловики и ТЭЦ", - отметил он.

Еще один фактор, который негативно влияет на финансовое состояние – это задолженность облгазов и других потребителей за услуги балансирования перед "Укртрансгазом".

"По состоянию на конец октября долги превысили 28,3 миллиарда гривень. Здесь на первом месте побратимы "газсбытов – группа облагазов с долгом 18,7 миллиарда гривень", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 22 октября "Нафтогаз" призвал руководство страны решить проблему многомиллиардных неплатежей за газ со стороны облгазов, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Тогда же главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что из-за существования газсбытов "Нафтогаз" недополучит 12,2 миллиарда гривень.

"Нафтогаз" создал три дочерних компании для поставок газа напрямую промышленности, теплокоммунэнерго и населению, исключая из цепочки поставок облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Населению газ будет поставлять компания "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" (ГПК), теплокоммунэнерго – "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Тепло", коммерческим клиентам – "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг".

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.