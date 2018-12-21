В Германии закрыли последнюю угольную шахту (фоторепортаж)

Угольная отрасль была "важной частью немецкой истории", отметил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

В Германии закрылась последняя шахта по добыче каменного угля.

В торжественной церемонии, состоявшейся в пятницу, 21 декабря, на шахте Prosper-Haniel в городе Боттроп в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, принял участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Deutsche Welle.

В своем выступлении Штайнмайер подчеркнул, что этот этап знаменовал "завершение эпохи". "Без угля история Германии развивалась бы по-другому", - подчеркнул президент ФРГ.

Президент ФРГ высоко оценил тяжелый и опасный труд горняков. Штайнмайер также поблагодарил профсоюзы, которые вместе с государством способствовали мирному и ответственному свертыванию добычи каменного угля в Германии. Именно такое сворачивание Штайнмайер назвал "историческим достижением". Угольная отрасль была "важной частью немецкой истории", добавил Штайнмайер.

Читайте такжеЭлектричество в Украине может подорожать из-за роста стоимости доставки угля из Роттердама

В то же время председатель Европейской Комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, который также присутствовал на этой торжественной церемонии, отметил важность угля в процессе объединения Европы. На фоне этого Юнкер напомнил о создании в начале 1950-х годов Европейского сообщества угля и стали, что стало важным этапом на пути создания Европейского Союза.

Напомним, в 2007 году Бундестаг решил поэтапно свернуть до 2018 года угледобывающую отрасль в Германии, которая ежегодно поглощала много миллиардов дотационных средств. Причиной такого решения стал недостаток конкурентоспособности немецкого угля по сравнению с гораздо более дешевым импортным углем. Высокие стандарты безопасности и чрезвычайно глубокий уровень залегания пластов каменного угля в Рурской области сделали его разработку и добычу намного дороже, чем в других частях мира.