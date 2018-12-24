Нефть в мире дорожает

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,20 процента до $53,93 за баррель после подъема до отметки в $54,66 за баррель.

Цены на нефть выросли в понедельник на фоне признаков того, что недавнее падение котировок может привести к ограничению добычи в США, хотя опасения о глобальной экономике продолжили оказывать давление на настроения инвесторов.

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Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,20 процента до $53,93 за баррель после подъема до отметки в $54,66 за баррель. Фьючерсы на американский сорт нефти WTI к этому моменту торговались на отметке $45,73 за баррель, на 0,31 процента выше уровня предыдущего закрытия, ранее поднявшись до $46,24, сообщает Рейтер.

Цены на Brent и WTI снизились более чем на 35 процентов по сравнению с достигнутыми в октябре максимумами. Падение цен вынудило американских добытчиков сланцевой нефти снизить планы производства на 2019 год.

Число буровых установок в США выросло на 10 за неделю, завершившуюся 21 декабря, до 883, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.