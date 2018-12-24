В ОПЕК допускают дальнейшее сокращение нефтедобычи

У картеля есть варианты на случай, если соглашение о сокращении добычи нефти не сработает и "черное золото" продолжит дешеветь.

Президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заверил, что у картеля есть варианты на случай, если соглашение о сокращении добычи нефти не сработает.

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Об этом сообщает Росбалт.

Отмечается, что страны ОПЕК+ досконально изучили принятое ранее в декабре решение по новому сокращению добычи.

"Если ситуация складывается так, что необходимо продлить на еще шесть месяцев, мы это сделаем, если требуется сократить больше - мы всегда обсуждаем и приходим к взвешенному решению", - заявил президент ОПЕК.

Кроме того, он рассчитывает, что избытки нефти на мировом рынке будут ликвидированы уже в I квартале 2019 года.

Как сообщал УНИАН, что 7 декабря 2018 года ОПЕК+ приняла решение о суммарном сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на 6 месяцев. При этом 800 тысяч баррелей нефти придется на государства ОПЕК и 400 тысяч - на страны, не входящие в ОПЕК.

Однако, несмотря на договоренности, попытки стабилизировать нефтяные цены пока не увенчались успехом. В минувшую пятницу котировки "черного золота" опускались - впервые с 5 сентября 2017 года - ниже 53 долларов за баррель эталонной марки Brent.