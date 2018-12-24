Впервые за полтора года: нефть WTI торгуется ниже $45

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в 45 долларов за баррель в июле 2017 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,47% и составила 44,92 доллара за баррель.

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Об этом сообщает ТАСС.

"В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в 45 долларов за баррель в июле 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, чсто стоимость февральского фьючерса на нефть Brent, в свою очередь, снизилась на 0,85% и по состоянию на 14:58 по Киеву составила 53,35 доллара за баррель.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря члены ОПЕК и государства, которые не входят в картель, пришли к заключению о снижении объемов добычи нефти. Ранее Россия отказывалась от предложения Саудовской Аравии сократить добычу на 1-1,2 миллиона баррелей в сутки.

Однако в итоге участники встречи договорились уменьшить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки – 800 тысяч придется на страны ОПЕК и 400 на все остальные. Таким образом, каждая страна ОПЕК обязуется уменьшить нефтедобычу на 3%.