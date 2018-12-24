Саудовская Аравия обогнала Россию по поставкам нефти в Китай

В прошлом году именно РФ была крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

В списке крупнейших поставщиков нефти в Китай сменился лидер, - впервые за последние полтора года Саудовская Аравия обошла Россию по этому показателю.

Читайте такжеВпервые за полтора года: нефть WTI торгуется ниже $45

Об этом сообщают Вести.Экономика.

"Как следует из данных Главного таможенного управления КНР, в ноябре 2018 года в стране из Саудовской Аравии было импортировано 6,56 миллиона тонн нефти, или 1,596 миллиона баррелей нефти в день. Это вдвое больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

При этом Россия в последний месяц осени поставила в Китай 6,55 миллиона тонн, или 1,593 миллиона баррелей нефти в день, - на 30% больше, чем в годовом выражении.

Ранее именно РФ была крупнейшим поставщиком нефти в Китай.