На рынке нефти произошел обвал цен

«Черное золото» подешевело более чем на 6% на фоне тревог об экономике.

Цены на нефть упали более чем на 6 процентов до минимума более чем за год в понедельник из-за беспокойства о замедлении роста экономики.

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Фьючерсы на американский сорт нефти WTI и на нефть марки Brent достигли минимумов с 2017 года в ходе торгов, в результате чего оба показателя могут понести потери в размере около 40 процентов за четвертый квартал, пишет Рейтер.

Рынки подверглись давлению, поскольку частичная приостановка работы правительства США усилила беспокойство о росте экономики. Инвесторы переключились на “активы-убежища” такие как золото и госдолг, продавая нефть и акции.

Фьючерсы на WTI закрылись на отметке $42,53 за баррель, на 6,7 процента ниже предыдущего закрытия. Фьючерсы на Brent снизились на 6,2 процента до $50,47 за баррель. Торговый день был сокращенным в преддверии рождественских праздников. Цены продолжили снижение после закрытия официальной сессии.