Дешевая нефть может привести к падению цен на газ и уголь - Всемирный банк

Нынешнее падение цен на нефть в целом выгодно глобальной экономике.

Как пишет ТАСС, такое мнение высказал вице-президент Всемирного банка Аксель ван Тротсенбург в опубликованном в понедельник интервью японской газете "Иомиури".

"Мир в основном состоит из стран-импортеров нефти, - отметил он. - Сокращение цен на нее окажет благоприятный эффект, если мыслить категориями глобальной экономики". По мнению вице-президента Всемирного банка, высвобождаемые средства можно будет направить на инфраструктурные проекты и более активное решение социальных проблем.

Читайте такжеBarclays прогнозирует падения цен на нефть во втором квартале до $40Как полагает ван Тротсенбург, сейчас может идти речь о крупном изменении системы цен на все энергоносители. "Если нынешняя ситуация продлится, то удешевление нефти скажется также и на ценах на природный газ и уголь", - отметил он.