Демчишин попросил три дня на объяснения по импорту электроэнергии из России

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин попросил три дня для предоставления объяснений Комиссии по служебному расследованию обстоятельств подписания контрактов на импорт электрической энергии из Российской Федерации и ее поставки в Автономную Республику Крым.

Об этом заявил 31 января глава комиссии, заместитель министра Кабинета министров Украины Роман Греба, сообщает пресс-служба КМУ.

По его словам, срок расследования продлен на 3 дня.

"Продление срока вызвано тем, что министр Демчишин В.В. во время ознакомления 31.01.2015 с Актом служебного расследования выразил намерение предоставить подробные объяснения", - отметил Греба.

Он пояснил, что "несмотря на то, что во время проведения служебного расследования министр отказывался предоставлять объяснения, а такие объяснения являются важными для установления фактических обстоятельств дела, принято решение о продлении срока расследования на 3 дня".

Председатель комиссии сообщил, что также будут повторно истребованы оригиналы контрактов и объяснения от должностных лиц «Укринтерэнерго».

Читайте такжеУкраинцы в Крыму требуют перекрыть поставки электроэнергии и продуктов на полуостров - ДжемилевКомиссия по служебному расследованию в отношении деятельности должностных лиц Минэнергоугля и руководства государственных компаний при подписании контрактов на импорт электроэнергии из РФ и поставки ее в Крым была создана по поручению премьер-министра Арсения Яценюка 21 января.

Яценюк поручил провести расследование и установить, кто согласовывал условия контракта, почему в контракте место рассмотрения споров - «город-герой» Москва», какие условия контракта соответствуют интересам Украины, а какие не отвечают. Об итогах расследования комиссия должна доложить в течение десяти дней, то есть после 31 января.