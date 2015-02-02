Обвал на рынке нефти продолжился после кратковременного роста

К 8.42 мск фьючерсы на Brent подешевели на $1,37 до $51,62 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,32 до $46,92. В пятницу цены поднялись с шестилетнего минимума за счет снижения буровой активности в США, сообщает Рейтер.

"Добыча нефти в сланцевых бассейнах непременно снизится, так как более слабые производители с повышенной себестоимостью останавливают работу. Это дает нам основание прогнозировать, что цены в этом году поднимутся и Brent будет стоить в среднем $60 за баррель", - говорится в отчете банка Nomura.

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