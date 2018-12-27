Президент Энергетической Ассоциации: Водородная энергетика уже в Украине

В ноябре организация Европейской Комиссии "ВОДОРОД ЕВРОПА" приняла Энергетическую Ассоциацию "Украинский Водородный Совет" и ее президента в постоянные члены представителей Стран Европы.

В ноябре 2018 организация Европейской Комиссии "Водород ЕВРОПА" (Правительственное европейское подразделение - HYDROGEN EUROPE) приняла энергетическую Ассоциацию "Украинский водородный Совет" и ее президента Александра Репкина в постоянные члены представителей стран Европы.

Важным является тот факт, что это первый случай, когда принимают организацию не от страны-члена Европейского Союза.

"Украинский водородный совет, как энергетический мост Украины в Европу" именно такую идею я закладывал, создавая первую в Украине Водородную энергетическую ассоциацию.

Ровно год назад мы начали интересоваться водородной энергетикой. И за год достигли значительных результатов. "Украинский Водородный Совет" стал первой организацией, принятой в структуры Европейской комиссии от страны, которая не является членом Европейского союза. Мы гордимся, что в Европе начинают воспринимать Украину как страну с огромным энергетическим потенциалом внедрения современных энергетических технологий ", - отметил Репкин.

17-18 ноября 2018 представители Украины в составе официальной делегации "Украинского Водородного Совета " впервые приняли участие в заседании "HYDROGEN EUROPE" и "FCH JU" вместе с ведущими игроками мировой энергетической отрасли. Заседание проходило в доме Европейской Комиссии в Брюсселе. Следует отметить, что в состав "Fuel cells and Hydrogen" и "Hydrogen Europe" входят такие промышленные гиганты как: Michlelin, Air Liquide, ALSTOM, Toyota, SHELL, BALLARD, General Electric. (С общей капитализацией более триллиона евро).

С целью поддержки форума "Украина - ЕС", а развития восстановительной энергетики в Украине, Александр Репкин пригласил в Украину руководителя FCH JU - Барта Бебюка, который представил Украинский Водородный Совет и рассказал о водородном проекте в Европе (с годовым инвестиционным бюджетом 1,5 миллиарда евро).

Общий бюджет на реализацию проектов в Европе уже исчисляется миллиардами евро, а к 2020 году промышленная мощность водородной энергетики только для балансировки энергосистемы Европы оценивается в более чем тысячу тераватт.

Также Александр Репкин и представители евроопейского водородного бизнеса планируют организовать профильный энергетический форум в Киеве в мае 2019 года, на который будут приглашены представители международных инвестиционных компаний, производители энергетических решений и представители ЕС. Также Александр Репкин планирует организовать первый Украинский восстановительный форум за пределами Украины, в Германии, а именно во время проведения крупнейшей в мире выставки водородных технологий.