Средняя за январь цена российской нефти Urals обвалилась на 56%

Средняя за январь цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась в текущем году на 56% по сравнению с прошлым годом и составила 46,58 доллара за баррель, сообщил РИА Новости эксперт Минфина РФ Александр Сакович.

В январе 2014 года средняя цена нефти Urals составляла 106,43 доллара за баррель.

Минэкономразвития РФ в конце прошлой недели уточнило базовый прогноз на текущий год, он исходит из того, что спад российской экономики составит 3% при цене на нефть в 50 долларов за баррель.

Предыдущий официальный прогноз на 2015 год Минэкономразвития вносило в правительство в начале декабря прошлого года и рассчитывало его исходя из цен на нефть в 80 долларов за баррель. Тогда министерство ожидало снижения ВВП в 2015 году лишь на 0,8%.

Читайте такжеДешевая нефть может привести к падению цен на газ и уголь - Всемирный банк

В 2014 году среднегодовая цена нефти Urals сложилась на уровне 97,6 доллара за баррель, снизившись к показателю предыдущего года на 9,53%. Экономика РФ в прошлом году, по оценке Минэкономразвития, выросла на 0,6%.