Shell запустила плавучий СПГ-завод в Австралии

Завод находится в 475 километрах от прибрежного города Брума в Западной Австралии.

Англо-голландский нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell ввел в эксплуатацию плавучий завод сжиженного природного газа (СПГ) Prelude у берегов Австралии.

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Об этом сообщает Росбалт.

"Предприятие будет выпускать 3,6 миллиона тонн СПГ, 1,3 миллиона тонн конденсата и 400 тысяч тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) в год", - говорится в сообщении.

Завод находится в 475 километрах от прибрежного города Брума в Западной Австралии.

Ранее, в конце ноября, международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Royal Dutch Shell с негативного до стабильного. При этом Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ и рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании на уровне "АА-".

Агентство обратило, в частности, внимание на крупные операционные денежные потоки Shell, благоприятные цены на нефть и газ и почти завершенную программу ликвидации ряда активов.