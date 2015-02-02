Нефть Brent подорожала до $55

Стоимость североморской смеси нефти марки Brent превысила в ходе торгов понедельника отметку в 55 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

По состоянию на середину дня стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 2,82% - до 54,53 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI росла на 1,97% - до 49,21 доллара за баррель.

Стоимость нефти Brent ранее в ходе торгов понедельника достигала значения в 55,4 доллара за баррель. Цены на Brent в последний раз превышали отметку на закрытии 2 января 2015 года, тогда стоимость барреля Brent составляла 57,26 доллара.

Трейдеры, опрошенные изданием Wall Street Journal, заявляют, что из-за отсутствия новостей, способных поддержать столь резкий рост, увеличение стоимости нефти является преимущественно техническим.

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Ранее в ходе торгов понедельника мировые цены на нефть показывали негативную динамику в рамках коррекции после скачка более чем на 6% в ходе торгов пятницы.

Снижению цен на нефть способствовало падение индекса деловой активности в промпроизводстве КНР в январе до 49,7 пункта с 49,8 пункта в декабре, а также забастовка работников НПЗ в США, усугубляющая ситуацию перенасыщения на рынке сырой нефти.