У НКРЭКУ заявили, что им не хватает полномочий для проверки облгазов Фирташа

Нацкомиссия предложила парламенту расширить полномочия на проверки.

У Национальной комиссии, регулирующей тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг, не хватает полномочий для того, чтобы проверить облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, в связи со сверхначислениями для потребителей в платежках за газ.

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Об этом во время пресс-конференции заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

«На сегодня, к сожалению, сложилась такая ситуация, что по закону о мерах контроля мы не можем проводить плановую проверку чаще одного раза в 2 года, но есть возможность внеплановой проверки, которая требует согласования Государственной регуляторной службы», - заявила Кривенко.

Также она добавила, что расширение функционала Нацкомисии должно быть рассмотрено парламентом в ближайшее время.

«Учитывая некоторые ограничения функциональности регулятора, одно из направлений, которые мы предлагаем урегулировать парламенту – это возможность выходить на проверки без согласования Государственной регуляторной службы», - добавила она.

Глава Нацкомисии отметила, что если потребитель присылает копию квитанции, в которой есть доначисления со стороны облгазов, которые признаны незаконными, то есть основание для проведения проверки.

«Если компания не выполняет решение НКРЭКУ, то есть основание для проведения внеплановой проверки. По результатам проверки составляется акт и может быть начислен штраф размером 850 тыс. грн и по каждому факту нарушения комиссия может накладывать соответствующие штрафы», - добавила она.

При этом Кривенко считает, что такая мера наказания как прекращение действия лицензии поставщика в отопительный сезон - неприемлема, так как потребители могут остаться без возможности получения электроэнергии. Поэтому есть действенные механизмы контроля и наложения штрафа.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины официально обратился к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

Кабинет министров на прошлой неделе создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.

В ноябре жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а также, во многих случаях, в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали.

В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.