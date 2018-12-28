Цены на нефть умеренно растут после падения накануне
Цены на "черное золото" эталонных марок в ходе сегодняшних торгов в Азии повышаются в рамках коррекции после того, как днем ранее котировки падали на фоне динамики бирж США.
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Об этом сообщает Росбалт.
"К 7:25 по Киеву мартовские фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 1,84% до 53,7 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI поднялась на 2,33% до 45,65 доллара", - говорится в сообщении.
Как отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, беспокойство о перенасыщении рынка и замедлении роста глобальной экономики продолжает оказывать давление на котировки черного золота.
"Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет 53,1-54,2 доллара за баррель", - говорится в обзоре эксперта.
Он также напоминает, что сегодня вечером Управление энергетической информации США опубликует данные по изменению запасов нефти.