Цены на нефть умеренно растут после падения накануне

В рамках коррекции после вчерашнего падения цена Brent выросла до $53,7 за баррель, цена WTI поднялась до $45,65 за баррель.

Цены на "черное золото" эталонных марок в ходе сегодняшних торгов в Азии повышаются в рамках коррекции после того, как днем ранее котировки падали на фоне динамики бирж США.

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Об этом сообщает Росбалт.

"К 7:25 по Киеву мартовские фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 1,84% до 53,7 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI поднялась на 2,33% до 45,65 доллара", - говорится в сообщении.

Как отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, беспокойство о перенасыщении рынка и замедлении роста глобальной экономики продолжает оказывать давление на котировки черного золота.

"Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет 53,1-54,2 доллара за баррель", - говорится в обзоре эксперта.

Он также напоминает, что сегодня вечером Управление энергетической информации США опубликует данные по изменению запасов нефти.