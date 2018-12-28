Следом за Беларусью: Армения не смогла договориться с Россией о цене на газ (видео)

Действие нынешнего истекает в конце года, и Армения хочет сохранить зафиксированную в нем цену на газ, тогда как Россия хочет ее поднять.

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