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Следом за Беларусью: Армения не смогла договориться с Россией о цене на газ (видео)

10:11, 28 декабря 2018
Энергетика
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Президент Армении Никол Пашинян и Владимир Путин / REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Действие нынешнего истекает в конце года, и Армения хочет сохранить зафиксированную в нем цену на газ, тогда как Россия хочет ее поднять", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне договориться с Путиным не получилось и у президента Беларуси.

Детальнее смотрите в видеоматериале:

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Теги: #Россия#Армения#цена на газ