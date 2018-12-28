Следом за Беларусью: Армения не смогла договориться с Россией о цене на газ (видео)
10:11, 28 декабря 2018Энергетика
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Действие нынешнего истекает в конце года, и Армения хочет сохранить зафиксированную в нем цену на газ, тогда как Россия хочет ее поднять.
Президент Армении Никол Пашинян и Владимир Путин / REUTERS
Президент Армении Никол Пашинян приехал в российскую столицу обсудить новый газовый контракт.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Действие нынешнего истекает в конце года, и Армения хочет сохранить зафиксированную в нем цену на газ, тогда как Россия хочет ее поднять", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, накануне договориться с Путиным не получилось и у президента Беларуси.
Детальнее смотрите в видеоматериале:
Армения стала второй страной, которая не смогла договориться с Россией о цене на газ
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