Украина в январе импортировала 2 млрд кубов газа

Украина в январе текущего года сократила импорт газа на 20% по сравнению с январем 2014 года - до 2 млрд кубометров, говорится в сообщении оператора отечественной газотранспортной системы – компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, из Европы в январе было импортировано 1,1 млрд кубометров газа. В частности, из Словакии было поставлено 1 млрд кубометров «голубого топлива», а из Венгрии – 0,1 млрд. При этом импорт газа из России составил 0,9 млрд кубометров.

Также сообщается, что по состоянию на 31 января суточный импорт природного газа составляет 63,1 млн куб. м. Больше всего «голубого топлива» поступает из Европы – 42,5 млн куб. м, что составляет 67% от его общего импорта в Украину.

В «Укртрансгазе» отмечают, что увеличение объемов поступления природного газа из Европы стало возможным за счет расширения, с 24 января, мощности словацкого газотранспортного коридора.

«Благодаря конструктивному сотрудничеству с нашими европейскими партнерами, всего за пять месяцев нам удалось увеличить мощность словацкого маршрута почти вдвое - с 8 до 15 млрд кубометров в год. В 2015 году до 60% украинских потребностей в импортном газе может быть удовлетворен поставками с европейского направления. Еще год назад такие объемы импорта из Европы были невозможны», - цитирует пресс-служба председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Как сообщал УНИАН, Украина с 25 января увеличила импорт природного газа из Евросоюза на 30% - до 42,7 млн куб. м в сутки.

В 2014 году импорт газа из Российской Федерации в Украину сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, из ЕС – вырос вдвое, до 5,1 млрд кубометров.

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Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».