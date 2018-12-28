Бразилия отказала Total в лицензии на добычу нефти в устье Амазонки

Компания не смогла подтвердить, что бурение скважин будет соответствовать необходимым требованиям защиты окружающей среды.

Власти Бразилии отказали французскому энергетическому концерну Total в выдаче лицензии на бурение разведывательных скважин в устье Амазонки.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Бразильского института по защите окружающей среды и возобновляемым природным ресурсам (Ibama).

"Total не смогла предоставить убедительные данные о том, что бурение скважин будет соответствовать необходимым требованиям", - отметили представители организации. Они указали, что проект французской компании был "недостаточно проработанным" с точки зрения защиты окружающей среды. По словам экологов, бурение скважин в устье Амазонки угрожает гибели уникального кораллового рифа, открытого в этом районе в 2016 году.

Соответствующее решение, как подчеркивается в заявлении Ibama, является окончательным и не может быть оспорено в других инстанциях.

Планы концерна Total по бурению разведывательных скважин в устье самой длинной реки в мире вызвали возмущение общественности и специалистов в области защиты окружающей среды. В сентябре во Франции активисты местного отделения природоохранной организации Greenpeace в знак протеста против проектов Total в устье Амазонки окрасили фонтаны в крупных городах в черный цвет.

По оценкам специалистов, залежи нефти в устье Амазонки могут достигать 14 миллиардов баррелей.