АМКУ не увидел в действиях ДТЭК Ахметова злоупотребления монопольным положением

Антимонопольный комитет Украины вынес решение, согласно которому в действиях компаний, входящих в принадлежащий Ринату Ахметову энергохолдинг ДТЭК, злоупотребления монопольным законодательством за 2015-2017 годы не было.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комитет вынес на заседании в пятницу.

«Мы вместе с департаментом пришли к решению, что группа компаний ДТЭК и любые другие участники рынка генерации электрической энергии в действующей модели рынка не имеют монопольного положения на рынке регуляции электроэнергии», - зачитала проект решения государственный уполномоченный Мария Нижник.

Также она уточнила, что, несмотря на то, что на эти компании приходится существенная часть рынка электроэнергии, субъекты самостоятельно не определяют условия товарооборота на рынке, в том числе не имеют права самостоятельно выбирать контрагента.

«Вся электроэнергия покупается единым энергорынком, они не имеют влияния на определение объёмов и цены реализации произведенной электрической энергии. Цены на электроэнергию устанавливаются регулятором или законом», - отметила Нижник.