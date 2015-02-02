Яценюк иностранным компаниям: настало время инвестировать в украинскую ГТС

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Верховную Раду Украины тщательно проработать правительственный законопроект о рынке газа в Украине и отметил, что его принятие позволит привести энергосектор страны в соответствие с требованиями Третьего энергопакета и реформировать систему тарифов. Об этом Яценюк заявил в ходе заседания Совета реформ при президенте Украины.

«По энергетике правительство разработало законопроект о рынке природного газа, и я обращаюсь к парламенту тщательно проработать этот законопроект. Речь идет о полном соответствии всего энергосектора Украины требованиям Третьего энергопакета, - сказал Яценюк. - Мы разделяем на три компании НАК «Нафтогаз Украины», и мы еще раз обращаемся к нашим иностранным компаниям о том, что настало время инвестировать в украинскую газотранспортную систему и газовые хранилища».

Кроме того, по словам Яценюка, правительство рассчитывает до конца года реформировать систему тарифов в стране и обеспечить социальные гарантии малоимущим.

«Мы как всегда желаем Российской Федерации успехов в деле строительства «Южного потока», «Турецкого потока», и еще у них есть поток на Китай, нам же для обеспечения энергопоставок в Украину и Европу в текущем году надо будет принять закон о рынке газа. И, в том числе, реформировать всю систему тарифов и обеспечить социальный минимумы, социальные стандарты и социальную помощь для всех слоев населения, которым это потребуется, из государственного бюджета».

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Как сообщал УНИАН, реформа в энергетическом секторе, включающая выравнивание тарифов на газ и прекращение бюджетного субсидирования НАК «Нафтогаз Украины», является одной из основных реформ, на которой настаивают ключевые кредиторы страны, включая Международный валютный фонд. В 2014 году дефицит «Нафтогаза» составил 110 млрд грн, которые были выделены из бюджета страны. В 2015 году дефицит НАК заложен на уровне 31,5 млрд грн.

В конце декабря премьер Яценюк сообщил, что Кабинет министров намерен ускорить переход тарифов на газ для населения к рыночному уровню, внеся изменения в существующий график увеличения стоимости энергоресурсов в 4 раза к 2017 году.

По словам премьер-министра, правительство сохранит субсидии на все энергоресурсы для незащищенных слоев населения, а это - до 20 млн граждан. Источником этих субсидий будут доходы госкомпании "Нафтогаз" от повышения тарифов на газ. При этом сам «Нафтогаз», по плану правительства, следует вывести на безубыточность уже к 2017 году.