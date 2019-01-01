"Подарочек" под елку: в Украине с нового года выросли тарифы на отопление

Тарифы повышены в связи с увеличением стоимости газа для нужд населения.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 декабря 2018 года повысила для населения тарифы на отопление 18 теплокоммунэнерго с 1 января 2019 года в среднем на 16,6% в связи с повышением стоимости газа для нужд населения.

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"Рост цены природного газа с учетом тарифов на транспортировку и распределение природного газа на 22,8% привел к росту тарифов на тепловую энергию для населения на 16,6%, и средневзвешенный тариф составил 1253,5 грн за 1 Гкал», - сказала руководитель профильного управления НКРЭКУ Светлана Черных.

Она добавила, что 86,6% в тарифе на тепло приходится на стоимость топлива.

11 декабря НКРЭКУ повысила для населения тарифы на отопление 6 теплокоммунэнерго с 1 января 2019 года в среднем на 10%-21% в связи с повышением стоимости газа. Новые тарифы в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2018 года Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубометров.