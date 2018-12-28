Украина ищет западных партнеров для совместного управления ГТС – Гройсман

Премьер опроверг возможные споры в парламенте относительно такого совместного управления.

Украина заинтересована в том, чтобы найти авторитетного американского или европейского партнера для совместного управления своей газотранспортной системой.

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Как передает пресс-служба Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Я хотел бы, чтобы мы получили настоящего сильного игрока на европейском газовом рынке. Поэтому мы заинтересованы в поиске серьезного авторитетного партнера для совместного управления газотранспортной системой из Европейского Союза, Соединенных Штатов. Наши партнеры заинтересованы в получении газа в Европе, а мы – в обеспечении объемов транспортировки, поэтому мы заинтересованы в совместном управлении», - процитировала пресс-служба правительства премьер-министра.

Гройсман также опроверг возможные споры в парламенте относительно такого совместного управления.

«А почему парламент должен быть против? Я понимаю, что есть те, кто всегда против. Но если мы говорим о том, что мы сегодня объединяем усилия с авторитетным международным партнером с мировым именем, прекрасной репутацией и создаем совместное управление, что здесь плохого? Весь мир кооперируется», - цитирует премьера пресс-служба правительства.

Как сообщал УНИАН, в начале октября этого года глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Верховная Рада в первой половине 2019 года рассмотрит вопрос о создании консорциума с потенциальными международными партнерами по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины.

В феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении ГТС Украины.

Справка УНИАН. В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время, менеджмент национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с российским «Газпромом».