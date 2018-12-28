В Еврокомиссии заявили, что остановить "Северный поток-2" уже не удастся
Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) убежден, что несмотря на давление со стороны США проект газопровода "Северный поток-2" не будет остановлен.
"Правда заключается и в том, что трубопровод давно уже давно строится и не может быть так просто остановлен", - заявил он в интервью изданию Spiegel, фрагменты которого опубликованы в пятницу, 28 декабря, пишет DW.
По словам еврокомиссара, угрозы американского президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа из-за газопровода, не является основанием для остановки проекта.
В то же время Гюнтер Эттингер требует от российского "Газпрома" "честной сделки" относительно дальнейшего транзита газа территорией Украины. По его словам, Евросоюз мог бы усилить здесь давление на Россию.
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"В вопросе же дальнейшего распределения газа из "Северного потока-2" в Европе действуют нормы права относительно внутреннего рынка ЕС. К ним относятся также предписания, которые обеспечивают честную конкуренцию. Владимир Путин и "Газпром" знают об этом", - отметил Эттингер.
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Ожидается, что новый трубопровод может быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года.
Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку опасается за возможную потерю статуса транзитера газа. Активно критикуют проект также Польша и страны Балтии, которые предостерегают ЕС от зависимости от российского газа. Германия, в свою очередь, неоднократно заверяла, что проект имеет чисто экономический характер.