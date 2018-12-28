В Еврокомиссии заявили, что остановить "Северный поток-2" уже не удастся

Критика в адрес строительства газопровода "Северный поток-2" не является основанием для его остановки, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Однако "Газпром", по его словам, должен заключить "честное соглашение" относительно транзита газа Украиной.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) убежден, что несмотря на давление со стороны США проект газопровода "Северный поток-2" не будет остановлен.

"Правда заключается и в том, что трубопровод давно уже давно строится и не может быть так просто остановлен", - заявил он в интервью изданию Spiegel, фрагменты которого опубликованы в пятницу, 28 декабря, пишет DW.

По словам еврокомиссара, угрозы американского президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа из-за газопровода, не является основанием для остановки проекта.

В то же время Гюнтер Эттингер требует от российского "Газпрома" "честной сделки" относительно дальнейшего транзита газа территорией Украины. По его словам, Евросоюз мог бы усилить здесь давление на Россию.

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"В вопросе же дальнейшего распределения газа из "Северного потока-2" в Европе действуют нормы права относительно внутреннего рынка ЕС. К ним относятся также предписания, которые обеспечивают честную конкуренцию. Владимир Путин и "Газпром" знают об этом", - отметил Эттингер.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Ожидается, что новый трубопровод может быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку опасается за возможную потерю статуса транзитера газа. Активно критикуют проект также Польша и страны Балтии, которые предостерегают ЕС от зависимости от российского газа. Германия, в свою очередь, неоднократно заверяла, что проект имеет чисто экономический характер.