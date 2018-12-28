«Нафтогаз» отчитался об уменьшении прибыли

Компания сократила чистую прибыль на 5,8% - до 16,7 млрд грн.

Группа компаний «Нафтогаз» за девять месяцев 2018 года получила чистую прибыль в размере 16,7 млрд, что на 5,8% меньше результата за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба компании НАК «Нафтогаз Украины».

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«За 9 месяцев 2018 года группа «Нафтогаз» получила чистую прибыль в размере 16,7 млрд грн, что меньше на 5,8%, чем результат 9 месяцев 2017 года. На уменьшение чистой прибыли повлияло увеличение резерва сомнительных долгов, в основном по сегменту транспортировки природного газа (преимущественно со стороны группы РГК Дмитрия Фирташа)», - говорится в сообщении.

В компании также заявляют, что существенным фактором, повлиявшем на уменьшения показателя чистой прибыли были и другие расходы.

«Расходы с налога на добавленную стоимость на компенсацию согласно Арбитражу по транзиту природного газа составили 4,8 млрд грн. В то же время, уменьшение объема импортированного газа и расходов по процентам частично нивелировало ухудшение чистой прибыли», - сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что по состоянию на 30 сентября задолженность (за природный газ для категорий ПСО по состоянию на 30 сентября 2018 года увеличилась на 21%, или на 6,3 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Отмечается активный рост долгов для теплогенерирующих предприятий (ТГП) для потребностей населения на 2,6 млрд грн.

Сообщается, что сегмент внутренней транспортировки и транзита природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ощутимо ухудшился.

«Финансовый результат транзита газа за 9 месяцев 2018 года уменьшился с 11,6 до 9,1 млрд грн в связи со снижением объемов транзита. Транспортировки природного газа ухудшились на 7,7 млрд грн» - говорится в сообщении.

Согласно информации компании, сегмент отбора природного газа из ПХГ вырос на 76%, или на 3,2 млрд куб м. Кроме того, рост объемов торговли нефтепродуктами улучшил результат сегмента на 2 млрд грн, и он достиг 3,5 млрд грн прибыли.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 2,2 раза - до 39,4 млрд грн.

В пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что победа в арбитражных процессах против «Газпрома» стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году. Без позитивного эффекта арбитража в деле о транзите газа группа понесла бы чистый убыток в размере 7,4 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.