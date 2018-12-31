Президент Польши заявил, что санкции против РФ нужно усилить

Как отметил Дуда, ему трудно понять, что некоторые страны поддерживают создание газопровода Nord Stream 2, который приведет к гегемонии «Газпрома» на европейском рынке.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью для телеканала TVP Info заявил, что санкции против России должны быть сохранены и усилены.

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На вопрос, должен ли Европейский Союз быть более решительным в отношении президента РФ Владимира Путина за агрессию России против Украины, польский глава ответил утвердительно.

«Я считаю, что должен быть решительным. Что это означает? Существуют санкции и они должны быть сохранены, а также их необходимо проанализировать, потому что они могут быть более эффективными, более язвительными и тяжелыми для России», – сказал Дуда, передает “Польское радио”.

Как отметил президент, ему трудно понять, что некоторые страны поддерживают создание газопровода Nord Stream 2, который приведет к гегемонии «Газпрома» на европейском рынке: «Ведь «Газпром» – российский газовый потентат, на самом деле это орудие в руках российской власти Владимира Путина. В Европейском Союзе нет решительного сопротивления в отношении «Газпрома», он укрепляет свою позицию, а многие лидеры спокойно на это соглашаются, – мне с этим согласиться трудно, и мы все время обсуждаем эту проблему».

Президент Польши Анджей Дуда критически высказался о политике российского президента: «Президент Путин возглавляет могущественную державу, которая силой меняет границы в Европе, которая напала сначала на Грузию, потом на Украину; которая создает много угроз, опасений, которая осуществляет различные провокации».

Польский лидер добавил, что такая политика России является неприемлемой, это – очевидное нарушение международного законодательства.