Цены на бензин в Украине снова выросли

Потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 30 января составили в среднем 17,24 грн, увеличившись на 0,6% за последнюю декаду месяца.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен социальных товаров Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, средняя цена дизтоплива за указанный период также выросла - на 0,7%, до 16,87 грн.

В региональном разрезе цены на бензин марки А-95 больше всего выросли в Донецкой и Луганской областях, где средняя стоимость литра топлива составила 17,91 грн и 17,77 грн, увеличившись на 2,1% в обеих областях. В то же время, Донецкая область является лидером по дороговизне бензина. В Киеве литр бензина стоит 17,16 грн, при этом его средняя цена не изменилась за указанный период.

Читайте такжеВ Украине хотят отменить обязательную сертификацию бензинаСтоимость дизтоплива также больше всего выросла в Донецкой и Луганской областях – до 17,25 грн и 17,28 грн за литр, увеличившись на 2,5% и 2,2% соответственно. При этом лидером по дороговизне дизтоплива оказалась Луганская область. В Киеве литр дизтоплива стоит 16,70 грн, его средняя цена не изменилась за последнюю декаду января.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 20 января 2015 года составляли в среднем 17,13 грн, дизтоплива – 16,76 грн.