Японские специалисты помогут перевести украинские ТЭС на недефицитный уголь

Украинские и японские специалисты выполняют аудит Трипольской и Бурштынской теплоэлектростанций, который планируется завершить в мае текущего года, после чего будут обсуждаться реальные действия по их модернизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время японско-украинского семинара по вопросам энергетической безопасности сказал первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков.

«После того, как мы изучим вместе с японскими институтами, Японским центром угольных технологий в мае будут приняты решения по модернизации и кредитованию», - сказал он.

Читайте такжеКабмин еще на месяц продлил чрезвычайные меры в энергетикеПо словам Зюкова, только по результатам аудита можно будет обсуждать стоимость модернизации Трипольской и Бурштынской ТЭС, сроки, а также условия финансирования.

Зюков сообщил, что с японскими специалистами также будет разрабатывать возможность перевода украинских ТЭС с дефицитных антрацитовых марок углей на газовые, которых в стране в избытке.

Его слова подтвердил Парламентский вице-министр экономики, торговли и промышленности Японии Шигеки Иваи, добавив, что японская сторона будет помогать Украине совершенствовать энергетическую отрасль. При этом он подчеркнул, что при модернизации украинских ТЭС они смогут сократить потребление природного газа до 10%.