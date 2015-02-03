В ОПЕК не исключают, что цены на нефть упадут до $30

Цены на нефть могут остаться на низком уровне до лета из-за слабого сезонного спроса, даже несмотря на то что некоторым компаниям уже пришлось пересмотреть свои планы по добыче, сообщили агентству Reuters делегаты стран ОПЕК, прибывшие в Вену на встречу с экспертами.

Как передает Прайм, представители стран-членов нефтяного картеля и эксперты на этой неделе обсудят долгосрочную стратегию ОПЕК. Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила, что число буровых установок по добыче нефти в США за последние восемь недель сократилось на 352, до 1,223 тыс. Некоторые эксперты увидели в этом признаки того, что стратегия ОПЕК уже начинает приносить свои плоды и негативно влиять на добычу сланцевых углеводородов в США.

"Низкие цены влияют на инвестиции некоторых компаний в сланцевую нефть. Это должно повлиять на поставки в долгосрочной перспективе. Сейчас цены стабилизируются на уроне приблизительно в 40-45 долларов (за баррель - ред.), однако мировая экономика не очень сильна, а запасы слишком велики", - сказал делегат одного из членов ОПЕК.

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Другой участник встречи, представляющий одну из стран Персидского залива, не исключил, что цены могут снизиться до 30-35 долларов за баррель из-за слабого спроса, а также в преддверии сезонного техобслуживания НПЗ в первом и втором кварталах 2015 года.

"Общее ощущение таково, что цены будут по-прежнему находиться на более низком уровне, чем нам хотелось бы, из-за превышения предложения над спросом ... Есть ряд хороших признаков, например, остановка некоторых проектов в США и Канаде. Это значит, что решение, принятое на последней встрече ОПЕК, было правильным", - сказал собеседник Reuters.

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Нефтяные котировки с лета прошлого года снизились более чем в два раза — со 110 до 50 долларов за баррель. Аналитики связывают резкое снижение стоимости "черного золота" с переизбытком сырья на рынке.

Решение стран ОПЕК от 27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день усилило обвал цен, стоимость барреля Brent в новом году уже опускалась к 45 долларам.