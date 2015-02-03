Российский газ в Европе подешевел на $44

Средняя цена российского газа в Европе, без учета стран Балтии и СНГ, снизилась в 2014 году на 11,4% - до 341 доллара за тысячу кубометров против 385 долларов годом ранее, передает Прайм.

При этом в 2012 году средняя цена реализации "Газпромом" голубого топлива в регионе составила 403 доллара за тыс. кубометров.

На экспортных ценах на российский природный газ прежде всего отразилось снижение цен на мировом нефтяном рынке.

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Средняя стоимость поставок российского газа в страны Балтии и СНГ по итогам прошлого года составила 272 доллара за тыс. кубометров против 274 долларов годом ранее.