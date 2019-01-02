Украина в 2018 году сократила импорт газа на четверть

Самые большие объемы голубого топлива были импортированы из Словакии.

Украина в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 миллиарда кубометров, до 10,59 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы - госкомпании "Укртрансгаз".

Согласно сообщению, импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.

В частности, за 12 месяцев прошлого года было импортировано 6,46 миллиарда кубометров газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии - 0,7 миллиарда кубометров и 3,4 миллиарда кубометров, соответственно.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиарда кубометров. Общая стоимость импортного газа в 2017 году составила 3,228 миллиарда долларов.