Стоимость нефти Brent поднялась выше $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте выросла на 4% по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов до отметки $57,05 за баррель, пишет ТАСС.

Рост нефти поддерживает рубль. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал на 2,02 руб., до 66,4 руб., евро подешевел на 2,42 руб., до 75,03 руб. (по состоянию на 12.30 мск).

Читайте такжеВ ОПЕК не исключают, что цены на нефть упадут до $30

Вместе с тем мировой нефтяной гигант BP прогнозирует нефтяные цены на уровне 50-60 $/барр. в течение ближайших двух-трех лет.

"Я наблюдаю уже четвертое за время моей работы в отрасли серьезное падение цен на нефть. Мы знаем что делать. Я думаю, что мы должны планировать исходя из цен на нефть в районе 50-60 $/барр. в течение двух-трех лет", - сказал глава компании Боб Дадли.