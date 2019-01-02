В украинских хранилищах осталось менее 14 миллиардов кубов газа

По состоянию на 31 декабря украинские газовые хранилища заполнены на 44,8%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (7 ноября) сократились на 19,3%, или на 3,3 миллиарда кубометров, - до 13,885 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании "Укртрансгаз".

По состоянию на 31 декабря запасы газа в ПХГ составляют 13,885 миллиарда кубометров, что на 0,5% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (14,693 миллиарда кубометров).

В частности, по данным компании, 31 декабря из хранилищ было отобрано 72,32 миллиона кубометров газа.

По состоянию на 31 декабря украинские газовые хранилища заполнены на 44,8%.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".