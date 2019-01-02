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Украина нарастила добычу газа почти до 21 миллиарда кубов

16:31, 02 января 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Добыча природного газа в Украине за январь-декабрь 2018 года увеличилась по сравнению с январем-декабрем 2017 года на 0,4% - до 20,89 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз".

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В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией "Укргазвыдобування" за 12 месяцев 2018 года увеличилась на 1,2% и составила 15,42 миллиарда кубометров.

Сообщается, что крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в 2018 году добыла 1,08 миллиарда кубометров газа, а другие компании - 4,39 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа на 3% - до 20,8 миллиарда кубометров. За этот же период наша страна сократила потребление голубого топлива на 4% - до 31,9 миллиарда кубометров.

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Теги: #добыча газа#добыча газа в Украине