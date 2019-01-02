В Киеве подорожало отопление и горячая вода: опубликованы новые тарифы

Тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составит 1654,41 грн за 1 Гкал.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» опубликовало новые тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей столицы, которые будут действовать с 1 января 2019 года, повысив их на 22%.

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Согласно данным на сайте «Киевтеплоэнерго», тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составит 1654,41 грн за 1 Гкал с НДС, что на 22% выше прежнего тарифа (1354,78 грн).

Для домов без счетчиков тариф вырос до 38,5 грн за один квадратный метр в месяц.

Новый тариф на горячее водоснабжение для населения при наличии полотенцесушителя увеличился до 97,89 грн за куб. м с НДС, а при отсутствии - составит 90,54 грн за куб. м с НДС.

При этом горячее водоснабжение для бюджетных организаций будет стоить 98,49 грн куб. м с НДС, для религиозных организаций - 89,13 грн куб. м, в то время как все остальные потребители будут платить 98,07 грн за один куб. м.

Отмечается, что тарифы утверждены распоряжением КГГА от 22 декабря 2018 года №2340.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубометров.

С 1 мая 2018 года исполнителем услуги централизованного отопления и поставки горячей воды является КП "Киевтеплоэнерго". Это специализированное муниципальное предприятие, призванное выполнять работу вместо ПАО "Киевэнерго".

Справка УНИАН. КП «Киевтеплоэнерго» обеспечивает столицу Украины теплом и горячим водоснабжением. Предприятие осуществляет лицензионную деятельность по выработке, транспортировке и поставке тепловой энергии жителям Киева. Тепловая энергия транспортируется с помощью магистральных и распределительных сетей общей протяженностью 2,7 тыс. км в 2-трубном исчислении. Тепловые сети являются имуществом территориальной общины города Киева.