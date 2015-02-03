Shell из-за обвала цен на нефть закроет одно из крупнейших в Британии месторождений

Во вторник компания Royal Dutch Shell запустит план по выведению из эксплуатации месторождения в Северном море из-за падения цен на нефть, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Как отмечает газета, это месторождение по добычи нефти марки Brent является одним из крупнейших для Великобритании. Стоимость проекта оценивается в миллиарды долларов.

По данным газеты, в ближайшие дни Shell начнет общественные консультации по Brent Delta. Это одна из четырех платформ месторождения, давших название марке Brent. Издание обращает внимание, что Shell хочет избежать повторения истории с платформой Brent Spar в Атлантическом океане 20-летней давности.

Вывод из эксплуатации Brent Delta потребует подъема ее надводной конструкции весом 23,5 тыс. т на борт судна Pieter Schelte. Как заявляют представители Shell, это может стать крупнейшей подобной операцией в море и образцом для будущего демонтажа многих более крупных платформ в Северном море. Pieter Schelte доставит надводную конструкцию Brent Delta в Тиссайд для переработки.

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В Shell заявили, что демонтаж надводной структуры платформы произойдет, скорее всего, в следующем году.

Больше времени у компании потребуется на то, чтобы определиться с планами о бетонных опорах и резервуарах для хранения нефти, пишет газета. Подводная конструкция весит около 300 тыс. т, и, если ее оставить на месте, потребуются тысячи лет на ее разрушение, говорится в статье. В Greenpeace и WWF уже выразили озабоченность в связи со второй стадией проекта.

Общественные консультации, посвященные Brent Delta, продлятся 30 дней.

Ранее сообщалось, что BP вслед за Shell урежет расходы из-за падающих цен на нефть.