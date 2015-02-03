«Нафтогаз» заплатил «Газпрому» $107 млн за февральский газ

Российский газовый гигант "Газпром" получил от НАК "Нафтогаз Украины" еще 107,144 млн долл. в качестве предоплаты за поставки газа в феврале.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского холдинга.

«Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» еще 107,144 млн долл. в качестве доплаты за поставки газа в феврале. Таким образом, с учетом общего объема полученной «Газпромом» предоплаты и поставленного в Украину газа, на сегодняшний день «Нафтогазом Украины» оплачено около 715 млн куб. м будущих поставок», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» осуществил предоплату «Газпрому» за будущие поставки природного газа в январе 2015 года объемом 1 млрд кубометров.

23 января текущего года в «Газпроме» сообщили о получении от НАК «Нафтогаз Украины» 70 млн долл. в качестве доплаты за поставки газа в январе.

Украина в январе импортировала из России 0,9 млрд кубометров газа.

Из Европы в январе было импортировано 1,1 млрд кубометров газа