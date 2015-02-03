Украина в январе почти на треть сократила отбор газа из подземных хранилищ

Украина в январе текущего года сократила отбор газа из подземных хранилищ на 28% по сравнению с январем 2014 года – до 2,1 млрд куб. м, говорится в сообщении госкомпании «Укртрангсгаз».

Согласно сообщению, по состоянию на 1 февраля в украинских ПХГ находилось 9,3 млрд куб. м «голубого топлива», что составляет 30% от общей емкости ПХГ.

Также сообщается, что суточный отбор газа из подземных хранилищ на указанную дату составляет 58,6 млн куб. м, что вдвое меньше, чем в прошлом году.

«Запасы газа в украинских ПХГ являются третьими по объемам в Европе (после Германии и Италии) и значительно превышают запасы газа многих стран, потребляющих значительные объемы газа, например, Великобритании и Франции», - отмечают в компании.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе текущего года сократила импорт газа на 20% по сравнению с январем 2014 года - до 2 млрд кубометров.

Из Европы в январе было импортировано 1,1 млрд кубометров газа. В частности, из Словакии было поставлено 1 млрд кубометров «голубого топлива», а из Венгрии – 0,1 млрд. При этом импорт газа из России составил 0,9 млрд кубометров.

С начала отопительного сезона Украина потребила более 7,4 млрд кубометров газа из подземных хранилищ.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.