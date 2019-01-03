Эксперт рассказал, из-за чего в этом году подорожают нефтепродукты

Только за счет инфляции и девальвации гривни цены на бензин должны вырасти на 10-15%.

Рост цен на нефтепродукты в новом году будет зависеть от трех факторов, среди которых курс гривни, стоимость нефтепродуктов на границе, а также возможный дефицит топлива.

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Такой прогноз корреспонденту УНИАН озвучил научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"Формирование цены на топливо определяют три фактора, основным из которых является непредсказуемость курса гривни, поскольку в 2019 году грядут большие политические и геополитические изменения", - сказал Рябцев.

Эксперт отметил, что инфляция и девальвация национальной валюты неминуемы, и только эти два фактора приведут к тому, что в конце года абсолютные цены на нефтепродукты однозначно будут выше, чем в начале.

"Ориентировочно, только за счет инфляции и девальвации цены на бензин и газ должны вырасти на 10-15% даже при прочих неизменных факторах", - добавил он.

Рябцев полагает, что Нацбанку не удастся удержать курс в прогнозируемом коридоре. "Каждая лишняя гривня в курсе означает подорожание бензина на 70-80 копеек в рознице, вот этот фактор будет определяющим в цене на топливо", - заявил он.

Ещё один фактор, влияющий на цену, по словам эксперта, – это стоимость нефтепродуктов на границе.

"На протяжении года спекуляции на мировых биржах в виде скачков финансовых инструментов, таких как нефтяные котировки Brent, которые у нас почему-то называют ценами на нефть, будут продолжаться. Этот фактор будет достаточно непредсказуем, хотя существенных колебаний, которые мы видели в этом году, происходить не будут", - сказал он.

К третьей группе факторов Рябцев отнес формирование спроса и предложения - здесь влияние может оказать возникновение ситуативного дефицита топлива по внутренним или внешним причинам.

"На внешнем рынке, например, могут быть проблемы с продуктами из Российской Федерации, которая до сих пор поставляет большое количество дизеля в Украину, а внутри страны - проблемы с поставками, например, если у «Укрзализныци» в очередной раз не окажется вагонов-цистерн или локомотивной тяги для обеспечения поставок", - отметил эксперт.

По его словам, такой ситуативный дефицит может привести к ажиотажному спросу и всплескам цен на топливо.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине по состоянию на 29 декабря были следующие: А-92 – 28,01 гривни/литр, А-95 – 29,11 гривни/литр, А-95 Пермиум – 30,13 гривни/литр, ДТ – 28,96 гривни/литр, ДТ Премиум – 30,76 гривни/литр.