И.о. мэра Смелы сообщили о подозрении за срыв отопительного сезона

Прокуратура объявила первое подозрение в уголовном производстве о срыве отопительного сезона в Смеле.

В уголовном производстве по факту срыва отопительного сезона в городе Смела Черкасской области сообщено о первом подозрении.

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Как сообщается на сайте прокуратуры Черкасской области, одному из депутатов Смелянского городского совета, который исполнял обязанности городского головы, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридического лица, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры, подозреваемый знал о необходимости дополнительного финансирования коммунального предприятия на оплату природного газа, но своевременно не созвал и не вынес на рассмотрение сессии городского совета этот вопрос, что сделало невозможным своевременное осуществление платежей по договору и получение номинаций на природный газ на февраль 2018 года.

Такие действия чиновника, отмечают в прокуратуре, нанесли коммунальному предприятию материальный ущерб в виде увеличения долговых обязательств на сумму более 29 миллионов гривень.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность других лиц к совершению уголовного преступления.

Отмечается, что за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, виновному лицу грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что тепло есть во всех городах Украины, кроме Смелы. Такая ситуация сложилась из-за долгов местной теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины".

Также 15 ноября президент заявил, что дает городским властям Смелы и другим государственным структурам несколько часов на возобновление теплоснабжения в городе. В тот же день по решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям был подан газ на первые 8 из 20 котельных. 17 ноября ночью подключили к теплоносителю все котельные города.

Ранее Зубко заявил, что депутаты Смелянского горсовета выделили себе премий на 10 миллионов гривень, но не смогли найти 15 миллионов гривень для запуска отопительного сезона.

Полиция открыла уголовное производство по факту срыва отопительного сезона в Смеле.

20 ноября президент Украины Петр Порошенко поручил новому председателю Черкасской облгосадминистрации Александру Вельбивцу особо проконтролировать обеспечение теплом жителей Смелы.