На украинских ТЭС выросли запасы угля

Согласно сообщению, из общего объема топлива 359 тыс. тонн приходится на антрацитовые угли, которые в Украине в дефиците.

Также сообщается, что по состоянию на 2 февраля в работе находилось 39 угольных энергоблоков общей мощностью 7 147 МВт.

Атомные электростанции работают на максимальной нагрузке в 11 679 МВт.

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Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт. В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок из России, Южно-Африканской Республики и Австралии.

Кроме того, страна покрывает дефицит генерирующих мощностей в энергосистеме, осуществляя импорт электроэнергии из России.

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Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.