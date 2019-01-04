Рекорд за 25 лет: «Укргазвыдобування» в 2018 году увеличило добычу газа до 15,5 млрд куб. м

«Укргазвыдобування» в 2018 году увеличило добычу газа на 1,6% - до 15,5 млрд куб. м, что, согласно данным компании, является рекордным показателем за последние 25 лет.

Крупнейшая газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 млрд куб. м, сообщает пресс-служба компании.

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«По оперативным данным, добыча «Укргазвыдобування» за весь 2018 год составляет 15,496 млрд куб. м природного газа, что является рекордным показателем годовой добычи за последние 25 лет. За январь-декабрь 2018 было перекрыто естественное падение добычи в объеме около 950 млн куб. м и на 246 млн куб. м превышена годовая добыча прошлого года», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в декабре среднесуточная добыча компании составила 43,7 млн куб. м, что почти на 1,3 млн куб. м больше фактических показателей аналогичного периода 2017 года.

Отмечается, что компания в 2018 году увеличила количество операций по интенсификации добычи до 744. Также с начала года закончено бурение 97 скважин и введено в эксплуатацию 69 новых скважин.

В то же время сообщается, что большинство месторождений компании, которые дают 95% газа, истощены на 87%.

Отметим, по итогам 2017 года «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, в целом по итогам 2018 года Украина нарастила добычу газа почти до 21 миллиарда кубов.