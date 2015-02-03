Еврокомиссия взяла паузу в антимонопольном расследовании против «Газпрома»

Антимонопольное расследование Европейской комиссии в отношении российского "Газпрома" , начатое в 2012 году, на данный момент временно приостановлено, сообщила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрета Вестагер в комментарии изданию EuObserver, передает «Зеркало недели».

Как утверждает Вестагер, дело приостановлено на время, пока она лично будет изучать ситуацию на газовом рынке – "инфраструктуру, цены и как это все работает".

При этом, как отмечает издание, еврокомиссар отрицает, что прогресс в деле застопорился из-за украинского вопроса.

Вестагер заняла пост еврокомиссара по вопросам конкуренции 1 ноября 2014 года, вместе с новым составом Еврокомиссии. Ее предшественник Хоакин Альмуния в октябре 2013 года заявил, что Евросоюз готов выдвинуть "Газпрому" обвинения в антиконкурентных действиях, что может привести к штрафу в $15 млрд. Однако этого не произошло, а весной 2014 года, когда начался конфликт в Украине, многие эксперты связали отсутствие дальнейших действий ЕК в отношении "Газпрома" именно с этим обстоятельством.

"Европейская комиссия продолжает расследовать возможные монополистические практики "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе. Хотя я не могу комментировать продолжающееся расследование, хочу подчеркнуть, что правила конкуренции ЕС применяются одинаково ко всем компаниям, работающим в Европе, вне зависимости от страны их происхождения", - заявлял ранее зампредседателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

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Официальное антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" Еврокомиссия открыла 4 сентября 2012 года. ЕК называет три возможных антиконкурентных практики, в которых подозревают российскую компанию: "Во-первых, "Газпром", возможно, разделял газовые рынки, препятствуя свободному потоку газа через территорию государств-членов. Во-вторых, "Газпром", возможно, препятствовал диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром" мог устанавливать несправедливые цены для своих клиентов, привязывая цены на газ к ценам нефти".

Недавно стало известно, что "Газпром" отказался от планов продлевать "Северный поток". Евросоюз так и не разрешил РФ использовать на полную мощность газопровод OPAL, а без это смысл строить еще две нитки "потока" отсутствует.