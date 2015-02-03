РФ и Саудовская Аравия вели тайные переговоры о снижении добычи нефти - The New York Times

Как пишет The New York Times со ссылкой на источник в администрации президента США Барака Обамы, во время визита саудовской делегации в Москву в ноябре 2014 года стороны обсуждали сирийский вопрос, передает Новое время.

По данным источника, за прошедшие несколько месяцев обе страны вели неофициальный диалог. Издание отмечает, что речь шла о том, что Саудовская Аравия может сократить добычу, что может привести к росту цен на нефть. "Если нефть может послужить для установления мира в Сирии, я не вижу причин, почему бы Саудовской Аравии не попытаться заключить сделку", - цитирует издание слова саудовского дипломата.

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"Любое ослабление российской поддержки г-на Асада может стать одним из первых признаков того, что недавнее смятение на рынке нефти имеет влияние на глобальное государственное управление", - пишет газета.

"Г-н Путин, однако, часто демонстрирует, что он предпочел бы принять экономические трудности, чем идти на поводу у внешнего давления, направленного на изменение его политики. Санкции, введенные США и европейскими странами не побудили Москву прекратить военное вмешательство в Украине, и г-н Путин остался непреклонен в своей поддержке г-на Асада, которого он видит оплотом в регионе, охваченном исламским экстремизмом", - считает автор.